Estrella Galicia convoca o seu Campionato Gallego de Tiraxe de Cervexa

Estrella Galicia puxo en marcha unha nova edición do seu Campionato Gallego de Tiraxe de Cervexa "co obxectivo de recoñecer a destreza dos mellores tiradores de cervexa da comunidade", segundo informa.

Os aspirantes ao título xa poden inscribirse, ata o 6 de marzo, na competición que permitirá ao catro primeiros clasificados optar ao título nacional no campionato que se celebrará en abril no marco do Salón de Gourmets de Madrid. Alí competirán co resto de gañadores das demais finais rexionais de toda España.

Ademais, o certame consolidará a un dos aspirantes como o 'Mellor Tirador de Cervexa de Galicia'. A caseta de Estrella Galicia no marco do Forum Gastronómico da Coruña será o escenario da competición o próximo 13 de marzo.

Un total de 30 participantes en representación do catro provincias da comunidade xogaranse o título e o pase á final nacional.

Esta cuarta convocatoria "busca de novo premiar a profesionalidade e o labor dos hostaleiros no servizo de cervexa como parte fundamental da cadea de distribución dos produtos de Estrella Galicia", engade a compañía.