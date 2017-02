O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, animou aos empresarios galegos a crecer como "obrigación" e "autoexigencia" nun mercado que así o require para ser máis competitivo e poder innovar.

Durante a súa intervención na inauguración dunha xornada organizada pola Asociación para o Progreso da Dirección (APD) e Audicon, o dirixente autonómico apuntou á colaboración público-privada como ferramenta para conseguir este reto que, dixo, é "de todos".

Así, identificou "oportunidades" nun ciclo económico "alcista". Sobre o contexto, destacou que Galicia pechou 2016 con "os principais indicadores en verde", en referencia ao produto interior bruto (PIB), a produción industrial, as exportacións, o paro e a ocupación.

Sobre o mercado exterior, de feito, avanzou que a semana que vén coñeceranse os datos relativos ao exercicio pasado, e resaltou que a comunidade galega está "en disposición de alcanzar un novo record" neste ámbito.

Conde tamén valorou a "estabilidade política" e a "axenda financeira" aliñada co cumprimento do obxectivo de déficit. Chamou a atención sobre o novo compromiso do Goberno, para pagar como máximo en 10 días aos provedores, e concluíu que todo isto conforma unha "boa base" para o propósito do crecemento.

"TENDENCIA AO CRECEMENTO"

De feito, o conselleiro identificou unha "tendencia ao crecemento" das compañías galegas, polo aumento do volume de ampliacións de capital rexistrado tanto en 2015 como en 2016.

Ao mesmo tempo, sinalou ao repunte da creación de empresas, tanto no ano 2016 como no primeiro mes de 2017, cun total de 439 firmas constituídas.

Neste escenario, volveu a mostrar a súa aposta pola industria e o emprego '4.0', pola innovación e o talento. Así mesmo, avogou por reforzar os fondos propios do tecido empresarial e garantiu o "acompañamento" da administración no ámbito financeiro a través dos instrumentos "innovadores" que impulsan os fondos europeos no período 2014-2020.

"O empresario cada vez ten que ter un maior recoñecemento social", proclamou, finalmente, o titular de Economía, Emprego e Industria.

RELATORIO DE LUÍS CARAMÉS

Tras el tomou a palabra o catedrático Luís Caramés, líder do Grupo Colmeiro de análise e debate, quen pronunciou un relatorio sobre a relevancia do tamaño no ámbito empresarial.

Esta xornada, denominada 'Tempo de crecer', ten o obxectivo de demostrar que en Galicia as empresas poden e deben crecer. Nela, a experta británica Jane Bromley, que asesorou a empresas como Vodafone e Microsoft, expón a súa metodoloxía para grandes compañías e relata as claves da súa estratexia e resultados.

Audicon, pola súa banda, achega as súas conclusións sobre o método que vén implementando nas compañías galegas e na mesa redonda tres asinas da comunidade expoñen a súa experiencia e resultados coa aplicación desta fórmula.