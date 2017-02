Roberto Higuera presidirá a xunta de accionistas de Popular, tras a que Saracho será nomeado presidente

O vicepresidente de Popular Roberto Higuera presidirá a xunta extraordinaria de accionistas da entidade, que se celebrará o 20 de febreiro e na que se votará o nomeamento de Emilio Saracho como conselleiro executivo do banco.

Segundo informaron a Europa Press fontes do banco, está previsto que mesmo día 20 teña lugar un consello de administración previo á xunta no que o actual presidente, Ángel Ron, será cesado e dimitirá como conselleiro.

Posteriormente celebrarase a xunta extraordinaria de accionistas, que, entre outras cuestións, votará unha modificación da política retributiva e o nomeamento de Saracho. Unha vez nomeado, o consello retomará a súa reunión tras a xunta e nomearalle novo presidente de Popular.

Segundo consta na documentación da entidade relativa á política de remuneracións dos conselleiros, Emilio Saracho cobrará unha retribución fixa de 1,28 millóns de euros tras asumir o seu cargo.

En concreto, o consello de administración da entidade, a proposta da Comisión de Retribucións, acordou que Saracho perciba dita retribución fixa de case 1,3 millóns de euros desde o próximo 20 de febreiro ao 31 de decembro de 2017, á que se sumarán as retribucións en especie e variables destinadas aos conselleiros executivos.

SARACHO PRESIDENTE

O novo presidente de Popular é un gran coñecedor do sector financeiro. Actual vicepresidente mundial de JP Morgan Chase, ao longo da súa carreira participou na creación e desenvolvemento do Banco Santander de Negocios, traballou para Goldman Sachs en Londres, é conselleiro de Inditex e conselleiro non executivo independente de IAG.

Desde a presidencia da entidade terá que facer fronte agora a unha serie de retos, entre eles reforzar a solvencia do banco e decidir se impulsa o 'Proxecto Sunrise', polo que se creará unha sociedade de activos inmobiliarios por importe bruto de 6.000 millóns de euros que cotizaría en Bolsa, ou aposta por un plan alternativo.

Os analistas financeiros teñen as súas opinións divididas sobre se Saracho impulsará unha nova ampliación de capital ou se posterga esta iniciativa e dará prioridade á venda de activos estratéxicos.

O seu desembarco en Popular producirase meses despois de que o consello de administración forzase a saída de Ángel Ron da presidencia, despois de permanecer doce anos á fronte da entidade.

Baixo o seu mandato, o banco integrou Banco Pastor en plena reestruturación do sector financeiro español, unha operación que realizou sen axudas públicas. Pero o 'ladrillo' asumido e a negativa a traspasar parte destes activos a Sareb comezaron a pesar no balance da entidade e convertéronse na orixe de moitos problemas actuais.