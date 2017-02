Navantia adxudica a Nervión por 50 millóns as estruturas de aceiro para o proxecto de Iberdrola

Navantia subscribiu con Nervión Industries un novo contrato para a construción de 42 'jackets', isto é, estruturas de aceiro que suxeitan os aeroxeradores no mar, destinados ao proxecto de Iberdrola East Anglia One en Escocia.

Este acordo, sumado á recente entrega doutros 28 jackets para o proxecto Wikinger de Iberdrola no Mar do Norte, "consolida a posición de Nervión como referente mundial no sector das infraestruturas eólicas", segundo reivindica a compañía adxudicataria a través dunha nota de prensa.

De feito, a empresa asegura que se converteu en "un referente na fabricación de estruturas para a enerxía eólica mariña e traballos 'off shore', apoiada pola máxima clasificación (TIER-1) para colaborar con Navantia". Compite ademais cos principais estaleiros e compañías europeas de montaxe industrial.

Ambos os contratos, que suman un total de 70 jackets, "garanten unha importante carteira de pedidos para Nervión", segundo sinala. Na actualidade, traballa tamén no proxecto Hywind para Estatoil así mesmo, en Escocia, do que recibiu o encargo para a fabricación de cinco plataformas Spars.

Os traballos de construción das novas estruturas levarán a cabo nos estaleiros de Fene (Ferrol), o que supón, segundo destaca, "unha importante carga de traballo, dinamizando así a economía local e contribuíndo á xeración de emprego".

"Os contratos, xunto cos encargos recibidos doutros estaleiros para a montaxe e fabricación de buques garanten a Nervión unha importante presenza nos sectores naval e 'off shore' da man das principais compañías do sector", indica.