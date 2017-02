Que é para ti a literatura?

O escritor Artur García Novelhe na presentación dun libro | Fonte: Concello de Pnteareas

Como é, no teu caso, o processo de criação literária?

Não seria sincero se não disser que esse conceito de ponte se transforma aqui em aqueduto. As palavras fluem como um rio, no inicio do chamado “processo criativo”, às vezes mesmo é impossível dominar sua força… Antes tinha mais vaidade, e com força racional exercia opressão sobre elas, colocando-as onde eu achava deviam estar acomodadas… Mas chegou um dia, em um determinado livro… Era uma peça de teatro intitulada: “No Meio do Oriente”… Aí a fervença de palavras negou-se a adaptar-se a meus ditados. Era que eu tinha pensando um fim e não fui capaz de finalizar a obra como eu pretendia. Houve uma rebeldia dentro da mente, dentro da voz, dentro das mãos (que literalmente não quiseram seguir escrevendo). Ficou seco o poço da imaginação… Tive de soltar as rédeas e deixar que o final ele mesmo se compusesse. Assim ficou. E foi, para mim, uma grande aprendizagem. Deste jeito compreendi que eu podo assinar por autor da obra, mas ela não é minha. Não é nossa, nem sequer do leitor, é livre para deixar-se interpretar (cada interpretação é, em certo modo, correta) mas ela não é a interpretação, nem também não que a interpreta… Que é a obra então? Isso a ela também não lhe interessa.

Qual Artur Alonso Novelhe Um Longo Acordar capa 300consideras que é –ou deveria ser– a relação entre a literatura e outras artes (música, cinema, artes plásticas, etc.)?

Ernest Göstch, especialista em processos agro-florestais sustentáveis, fala de que o ser humano tem que deixar de ver-se como um ser inteligente superior e, entender que ele é um ser integrado dentro dum sistema natural inteligente. Ele também diz: “As espécies têm função deleitosa, criam o paraíso na Terra em comunicação.” Assim que se tudo está em interação e comunicação permanente, como nós podemos pensar em dividir a arte, que à sua vez está unida a todo o conjunto de vida imaterial que já realizou e ainda está por realizar a humanidade. Onde podemos dizer que num poema começa a voz e remata a música. Onde numa foto começa a visão real e remata a pintura…

Que experiências tens, neste sentido?

Acho que a relação tem que ser de observação: ver como se vão fusionando música, poema, músico, poeta, pintor, pintura, fotógrafo, fotografia… e assim pela frente. Depois podemos entender qual ou quais melhor encaixam e, sem perguntar o porquê, podemos dar-nos conta de que eles mesmos se escolheram: o pintor, o poeta, o dançarino, a pintura, o verso, a dança… E a música. Pois todas as artes estão aí, ainda que seja em latência. Quanto às minhas experiências, com o Clube dos poetas vivos, e em vários atos, festivais, nos que tive o prazer de ser convidado, todas elas me levaram a esta observação da que falava. Isso não quer dizer que não se tenha que trabalhar, e mesmo muito ensaiar, para obter um mais polido resultado… Mas também temos a experiência de improvisar e ver como o céu penetra nossas almas unindo numa mesma vibração, as que pareciam desconexas partes.

Que vínculos há, do teu ponto de vista, entre arte(s) e vida(s)?

Somos seres criados, vimos da criação universal, e pela mesma potencialidade que nos trouxe a vida temos a potencialidade de criar. Como dizia Agostinho da Silva: “Todos somos poetas à solta, que vimos aqui criar sobre o que já estava criado” (lembro que algo assim ele falava). Daí acreditar todos e todas estamos criando, sonhando, tentando, como dizem os mestres Cabalistas, ir à procura do prazer verdadeiro. O que acontece é que muitas vezes, precisamente por causa de exercer esse livre arbítrio do que fomos dotados (e da inexperiência que habita na ignorância daquilo que não se experimentou), os nossos sonhos se convertem em pesadelos, e aquilo que sonhávamos dar-nos prazer resultou em trazer a dor. Dessa forma compreendemos à sua vez que prazer e dor também caminham unidos: pois a praia onde intensamente amei, agora só me lembra a ausência do seu corpo…

Que projetos tens e quais gostarias chegar a desenvolver?

O projeto mais importante neste momento para mim é a necessidade de transmitir a paz integral. É mais preciso que nunca que a humanidade se confraternize e isso não será possível sem desenvolver uma paz integral: paz interior (pois não pode haver exterior se nosso interior fica revoltado), paz social e ecológica (porque sem justiça social e justiça ecológica, não pode haver nova alvorada) e paz entre os povos (porque sem a aceitação da unidade na diversidade e sem o respeito ao modo de expressar cada povo a essência comum, segundo sua tradição, não pode haver harmonia). Estamos diante duma grande encruzilhada como humanidade: ou aceitamos o difícil mas necessário processo de transição desde um velho paradigma de guerra – confronto – divisão, em face de um novo paradigma de paz – confraternização – união; ou, pela contra, teremos de aceitar caminhar na procura da autodestruição… Esse projeto é o que estou a desenvolver em todos os meus escritos, em todas as parcerias. Agora mesmo é meu motor vital. A paz é possível e eu acredito que, com muito esforço, mas com fé, coragem, vontade, podemos alcançá-la. Estou convencido, porque nesta hora tão complicada a nível global é preciso convencer todas as pessoas que compartilham nossa vida de que isto é possível. E não podemos convencer aos outros sem antes estarmos convencidos. Assim que meu convencimento não foi fruto da ingenuidade e sim da necessidade. Não podemos ficar de braços cruzados, enquanto uns poucos organizam um cenário de guerra global. Temos que ter esperança, Gandhi dizia: “Quando uma pessoa dá um passo em direção à paz, toda à humanidade dá um passo em direção à paz”. Lembro aquele ditado africano: “Muitas pequenas pessoas, em muitos pequenos lugares, fazendo muitas pequenas cousas, mudarão a face da Terra”.

Entrevista realizada por Ramiro Torres no medio colaborador Palavracomum