A galega Maeloc, única sidra ecolóxica española presente na feira 'Biofach'

A sidra ecolóxica galega Maeloc presenta as súas credenciais esta semana no marco de 'Biofach', a maior feira mundial de produtos ecolóxicos que ten lugar en Nuremberg (Alemaña) ata o vindeiro sábado, segundo informou a compañía nun comunicado.

En concreto, as sidras Maeloc son as únicas representantes españolas que estarán presentes neste encontro internacional ao que se espera que acudan 50.000 profesionais de 130 países.

A sidrería situada en Chantada (Lugo) aproveitará a ocasión para dar a coñecer neste foro as súas sidras doce, natural e extra, todas certificadas como ecolóxicas, no marco da presenza do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega).

A firma lembrou que a presentación en 'Biofach' é o resultado do intenso traballo desenvolvido por parte de Maeloc desde hai varios anos potenciando o cultivo de mazá ecolóxica e traballando man a man con 150 agricultores locais implicados no proxecto.

Ademais, o Proxecto Maeloc de investigación traballa desde hai varios anos para catalogar e identificar variedades autóctonas de mazá de sidra e caracterizalas cientificamente.

O obxectivo é pór a disposición dos agricultores galegos información sobre as mellores variedades de mazá para cultivar e sacar rendemento aos seus campos.