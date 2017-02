O sindicato médico CESM Galicia esixiu ao Sergas "menos sarcasmos e máis recuperación" ao "pretender tratar de incremento a restauración dunha parte do incautado" do salario.

Así o sinalou, nun comunicado, despois de que o Sergas anunciase no Parlamento galego un "incremento" retributivo aos médicos. "Falar, ou pretender tratar como incremento o que, simplemente, é a restauración dunha parte do incautado parece, cando menos, unha macabra broma", segundo critica o sindicato.

Así, CESM Galicia expresou o malestar dos profesionais. "Un colectivo como o noso, que sufriu en propia carne e na dos nosos pacientes os duros recortes que as administracións, tanto central como autonómica, impuxeron, merece un maior respecto", segundo reivindica.

Neste sentido, considera que "aínda queda un longo camiño por percorrer" ata "devolver á sanidade pública a situación de partida antes de todos os infames recortes sufridos". "Así que lles rogamos menos sarcamos, menos publicidade e máis recuperación", segundo demanda CESM-Galicia.

"Devolvan non só unha parte do diñeiro que levaron, devolvan tamén o persoal, as prestacións, os dereitos de traballadores e cidadáns", segundo reclama o sindicato médico.

RESPECTO

"Devolvan a ilusión perdida que fixo que profesionais da considerada como unha das mellores sanidades públicas do mundo -pola calidade deses profesionais, non dos seus dirixentes- vísense camiño dunha xubilación inxusta que desprezou a súa experiencia e a súa sabedoría", segundo engade.

Ademais, esixen que "devolvan todo" o que, segundo din, "lles quitaron". "Devolvan a toda a sociedade o respecto co que se merece ser tratada. Non esquezan que vostedes, os políticos, non son máis que uns empregados daqueles que lles pagan, toda a sociedade", segundo conclúe.