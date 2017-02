Ferido un home ao caer nun pozo baleiro en Abegondo (A Coruña)

Un home resultou ferido este venres pola mañá ao precipitarse a un pozo baleiro no termo municipal e Abegondo (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar sobre as 12,15 horas deste venres no lugar de Bordelle, na parroquia de Sarandóns.

Foi a mesma filla da vítima quen pediu axuda ao CAE 112 Galicia, ao que indicou que o seu pai estaba vivo tras precipitarse ao pozo.

Despois de recibir a alerta, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias informou a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros de Betanzos, que finalmente non chegaron a intervir, posto que non foron necesarios os medios de excarceración para rescatar ao ferido.

Ademais, unha ambulancia de Urxencias Sanitarias desprazouse ata o lugar e o 112 Galicia solicitou tamén a intervención da Garda Civil e de Protección Civil da localidade.