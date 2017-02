En Marea e BNG coincidiron este venres ao criticar que o Partido Popular respondese as críticas sobre o nacemento do fillo do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nunha clínica privada co argumento de que eran machistas.

Así, despois de que na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta, o vicepresidente, Alfonso Rueda, asegurase que "é absolutamente machista" e "penoso" dicirlle a unha muller "onde ten que parir", o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, considerou que "o que é machismo repugnante" é manter a Manuel Baltar á fronte da Deputación de Ourense tras a súa "oferta de postos de traballo a cambio de sexo".

Sobre esta cuestión, lembrou que foi o propio Feijóo quen "utilizou a súa vida privada durante a campaña electoral" das autonómicas. "Pola boca morre o peixe cando o peixe manifesta que lle gustaría que o seu fillo nacese na sanidade pública naquel momento", sinalou. "O que nos sorprende moito é que cando unha persoa saca algo do ámbito privado e pono no ámbito público despois se queixe de que os demais falen en termos político diso", apuntou.

Pola súa banda, a líder do BNG, Ana Pontón, cualificou de "novidade" que "agora o PP diga que as mulleres teñen dereito a decidir". "Imaxínome que Rueda recoñece que o Partido Popular é machista cando lle nega ás mulleres o dereito a decidir sobre o seu propio corpo", ironizou.

Neste sentido, considerou que "estaría moi ben" que os populares "aclarasen" se isto vai supor "un xiro" nesa posición dado que "sería unha gran noticia que o PP recoñecese o dereito da muller a decidir libremente sobre o seu corpo".

"Se confiamos na sanidade pública o lóxico é que a utilicemos. Paréceme que o exemplo é a mellor mostra de que realmente acreditamos na sanidade pública", apuntou.