O acceso de coches ao Casco Vello de Vigo regularase con sistema de lectura de matrículas que eliminará os bolardos

O Concello de Vigo modificará de forma inminente o sistema de acceso de vehículos ao Casco Vello, que actualmente se xestiona con bolardos retráctiles, segundo avanzou este venres o alcalde, Abel Caballero.

Nunha rolda de prensa, o rexedor explicou que se eliminarán os bolardos e que se instalaron semáforos con lector de matrícula, de maneira que soamente poranse en fase verde cando detecten as matrículas de coches autorizados (que se rexistraron previamente).

Caballero sinalou que o sistema está listo para funcionar, e que se porá en vigor nun prazo breve, o tempo necesario para publicitar as novas medidas e rexistrar as matrículas.

No caso de que un coche non autorizado entre no Casco Vello, co semáforo en vermello, "será sancionado", coa excepción de ambulancias ou outros vehículos de emerxencias.

O novo sistema, explicou o alcalde, ten a vantaxe de que non bloquea os accesos como pode ocorrer cando se averían os bolardos, e da máis facilidade aos vehículos de emerxencias.