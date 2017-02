A avaría na catenaria en Mos (Pontevedra) afecta a 16 pasaxeiros de dous trens

A avaría na catenaria da vía férrea que une O Porriño e Vigo ao seu paso polo municipio de Mos (Pontevedra) afectou a 16 pasaxeiros de dous trens.

Segundo informaron a Europa Press fontes de Renfe, en concreto a circulación ferroviaria na zona quedou interrompida ás 11,40 horas e afectou a tres pasaxeiros do tren que cubría a ruta Valença-Vigo, que foron levados noutro transporte alternativo por estrada.

Mentres, os 13 viaxeiros doutro convoi afectado que cubría a ruta Vigo-Pontevedra foron transbordados a outro tren para continuar a marcha ao seu destino.

Foi persoal de Adif o que avisou ao servizo de emerxencias 112 Galicia do corte da circulación férrea no tramo que une O Porriño e Vigo, en Mos, a causa do desprendemento dun cable sustentador da catenaria.

Ademais, a Policía Local informou o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia dunha explosión na catenaria, dentro da ponte da vía do tren, ao paso da antiga N-120, na parroquia de Sanguiñeda, tras o que se pasou aviso ao persoal de Adif.