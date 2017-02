O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) de Santiago de Compostela acolle desde este venres o proxecto '[Ex]posicións críticas. Discursos críticos na arte española', que "revisa" a través de tres mostras complementarias e simultáneas 11 exposicións artísticas realizadas entre 1975 e 1995.

O secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, acompañou este venres na presentación ao responsable do CGAC, Santiago Olmo, e aos dous comisarios encargados das mostras, Armando Montesinos e Mariano Navarro.

Durante o acto, Lorenzo apuntou que este proxecto se presenta como "unha exposición de exposicións" que "revisa" as "novas formulacións críticas e interpretativas" xurdidas na arte española no último terzo do século XX, unha época de "profundas transformacións sociais, culturais e xeracionais".

Do mesmo xeito, Santiago Olmo indicou que se trata dun proxecto "de reflexión" sobre a historia recente da arte español, aínda que se realiza desde o punto de vista "analítico" e sen "sentido nostálxico". Así, o responsable do CGAC indicou que se pretende "xerar pensamento" e debate sobre este período artístico, pero non "facer historicismo".

TRES MOSTRAS

O proxecto articúlase sobre tres exposicións que ocuparán de forma simultánea todas as salas do CGAC e que supoñen unha división cronolóxica da arte desas dúas décadas.

A primeira parte, baixo o nome 'Criterios interpretativos', abarca desde os anos 70 ata os 80 a través de catro exposicións: Propac, Atlántica, Madrid D.F. e 1980 e Fóra de Formato, que abordan "a incorporación de novos artistas contemporáneos" á escena nacional, con creadores como Eva Lootz, Carlos Alcolea, Menchu Lamas ou Antón Patiño.

A segunda das exposicións é 'Interpretacións Críticas', que aborda o período 1990-1994 a través de catro mostras para centrarse na consolidación do concepto de comisariado en España.

Finalmente, o terceiro bloque, 'Desprazamentos teóricos' agrupa 'Antes e despois do entusiasmo', 'Iluminacións profanas' e 'O punto cego. Arte española dos anos 90', centradas no desenvolvemento do pensamento crítico en España.

PROGRAMA DE DEBATE

Como actividade complementaria, a este proxecto sumaranse as xornadas de debate 'Tentativas críticas', que abordarán a situación da arte na España actual en relación co pensamento na exposición.

A estas mesas --en febreiro, marzo e maio-- estarán convidados máis de 50 profesionais, artistas, críticos, comisarios e teóricos, entre outras persoas.

O primeiro destes debates será este venres ás 18,00 horas no CGAC e nel participarán Dora García, Martí Manen e Isidoro Valcárcel Medina, que falarán dos referentes intelectuais sobre os que os críticos e artistas configuran o seu propio territorio persoal e social baixo a coordinación de Juan Bosco Díaz Urmeneta.