Restablecida a circulación ferroviaria tras un corte de dúas horas por unha avaría na catenaria en Mos (Pontevedra)

A circulación ferroviaria quedou restablecida tres un corte dunhas dúas horas este venres no tramo O Porriño-Vigo ao seu paso polo municipio de Mos (Pontevedra) por mor dunha avaría na catenaria.

Así o confirmaron a Europa Press fontes de Renfe, que sinalaron que a circulación quedara interrompida sobre as 11,40 horas deste venres e ás 13,45 horas volveuse a restablecer o tráfico ferroviario.

Fontes de Adif explicaron que se tratou dunha rotura do fío sustentador e, segundo engadiron, a "avaría non foi a máis", polo que foron mobilizados técnicos co fin de restablecer o servizo "de forma inminente".

En concreto, segundo os datos facilitados por Renfe, o corte afectou a tres pasaxeiros do tren que cubría a ruta Valença-Vigo, que foron levados noutro transporte alternativo por estrada.

Mentres, os 13 viaxeiros doutro convoi afectado que cubría a ruta Vigo-Pontevedra foron transbordados a outro tren para continuar a marcha ao seu destino.