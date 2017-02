O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, valorou a sentenza do caso Nóos, que na súa opinión "chega ben" aínda que "algo tarde", polo que aproveitou para pedir medidas de reforma "tanto lexislativas como de dotación orzamentaria" para que a "xustiza se dite en prazo". "Porque unha xustiza áxil é a única xusta", manifestou.

Villares pronunciouse deste xeito tras coñecerse o fallo da Audiencia Provincial de Palma que condena a Iñaki Urdangarín a seis anos e tres meses de cárcere e a pagar 512.553 euros e á infanta Cristina a unha multa de 265.000 euros polas súas responsabilidades no caso Nóos.

Respecto diso, o portavoz parlamentario do partido instrumental puxo en valor que "por fin" a acción da xustiza "chegue a pór ás persoas que estaban a ser investigadas xa no estado final, neste caso de condena". "É unha mensaxe moi positiva de que non pode haber impunidade para as persoas que abusaban duns privilexios de clase para lograr fins de interese persoal", sinalou.

Ademais, considerou que, con este fallo, unha vez máis, móstrase que "existe unha dobre vía para a reparación de situacións de inxustiza manifesta", "o amparo do sistema xudicial" pero tamén "a mobilización social". "A concienciación social, tanto no caso dos desafiuzamentos, como das cláusulas chan ou casos de corrupción como o Nóos, deron lugar a unha verdadeira conciencia nos xuíces cando a mobilización social espertou as conciencias", apuntou.

Villares pronunciouse deste xeito en declaracións aos medios de comunicación, acompañado polo portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez Reino, tras unha reunión interparlamentaria da formación. Este último tamén apostou por "pedir responsabilidades políticas" alí onde as haxa neste caso.