A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunciou este venres a intención do goberno municipal de reordenar e "redimensionar" as 739 prazas do tres aparcadoiros subterráneos do centro da cidade para "facelas máis accesibles e máis cómodas".

O Concello chegou a un acordo coa empresa que explota este servizo desde 1986 e que ten unha concesión por 18 anos máis. A reordenación, que garantirá o "equilibrio económico" da concesión a través dunha prórroga, plasmarase nun convenio e vai supor que as prazas se "converterán tres en dous", para unha maior amplitude.

"Este será o punto importante que recollerá o convenio e logo haberá que facer modificacións para manter ese equilibrio económico da concesión, quizá haxa que ir a unha ampliación da concesión", precisou Lara Méndez.

Dita medida, aclarou, "non vai supor un aumento de tarifas, que se van a manter nos próximos anos". "As tarifas están contempladas no convenio do ano 1986, cunha modificación posterior en 2001", subliñou.