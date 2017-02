Garda Civil desactiva en Ponteareas un proxectil militar da Guerra Civil, o segundo en menos dun mes

Efectivos do Tedax do Servizo de Desactivación de Artefactos Explosivos da Garda Civil destruiron un proxectil de artillaría da Guerra Civil, que foi localizado por un particular nun garaxe do municipio de Ponteareas (Pontevedra).

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, o propietario do inmoble comunicou o achado á Garda Civil e activouse o protocolo de desactivación deste tipo de artefactos. Así, efectivos do Tedax presentáronse no lugar onde apareceu o proxectil e procederon ao seu remoción e posterior neutralización, nunha operación sen incidentes.

Segundo o informe elaborado polos especialistas, trátase dun proxectil de uso militar, dos utilizados durante a Guerra Civil, de 105mm de calibre e 41 centímetros de lonxitude. O artefacto conservaba no seu interior toda a carga e estaba en bo estado de conservación.

O SEGUNDO EN MENOS DUN MES

Este é o segundo proxectil antigo que aparece en Ponteareas en menos dun mes. A principios de febreiro, a Garda Civil informou da desactivación doutro proxectil, de calibre 203,3 milímetros e case un metro de lonxitude, que foi atopado polo dono dun inmoble cando facía obras no soto da súa vivenda.

Durante o ano 2016, os especialistas en desactivación de explosivos da Garda Civil resolveron 17 incidencias relacionadas coa aparición de artefactos deste tipo, 12 na provincia de Pontevedra, e outro cinco na de Ourense.

Estas actuacións permitiron destruír case 200 artefactos como detonadores pirotécnicos, granadas de man ou de morteiro, bengalas e proxectís de artillaría de diferentes calibres.

En caso de atoparse cun obxecto sospeitoso de ser explosivo, incendiario ou pirotécnico, a Garda Civil recomenda non tocalo e sinalizalo, chamar ao 062 e facilitar aos expertos a súa localización para que poidan neutralizalo en condicións de seguridade.