O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, precisou este venres que o seu partido celebrará "de forma inminente" congresos locais na Coruña e Lugo. En concreto, estas dúas citas, ás que seguirán moitas outras en cidades e localidades de tamaño intermedio, enmárcanse dentro da "constante renovación" que, defendeu Tellado, practica o seu partido.

Coa celebración destes congresos locais, o PPdeG busca "actualizar equipos"; "facer emerxer novos liderados" representados por "persoas con lexitimidade"; e crear unha "alternativa sólida" para "recuperar o terreo perdido" nas cidades e localidades onde non gobernan.

Tellado fixo fincapé en que a renovación que buscan os populares galegos coa celebración destes congresos locais non ten nada que ver con que "fraqueen" os seus actuais líderes, senón coa necesidade de renovación.

Neste sentido, explicou que nestes congresos renovarase as presidencias locais e os comités executivos, un proceso "distinto" e "independente", aínda que "garde correlación", á elección de candidatos para as próximas eleccións municipais de 2019.

"Nós podemos elixir presidentes locais que non necesariamente vaian ser candidatos", precisou, para logo engadir que este proceso ten "outros tempos e outros momentos".

A este respecto, o secretario xeral do PPdeG fixo fincapé en que este 2017 non será "un ano de transición ou de vacacións" para o seu partido, senón un ano "crave" para recuperar determinadas alcaldías perdidas tras as eleccións municipais de 2015.

COMPARA AO PP CON PODEMOS

Nesta liña, contrastou os proxectos do PP e de Podemos, os cales quedaron patentes, remarcou, o fin de semana pasado. Deste xeito, explicou que, mentres a formación morada levaba a cabo "loitas e purgas internas" e optaba pola vía "máis radical, agresiva e antisistema" -en alusión á elección da vía de Pablo Iglesias-, os populares dedicábanse a "traballar pola xente desde as institucións".

Neste sentido, opinou que se o obxectivo de Podemos era "contraprogramar" ao PP, o único que conseguiron foi darlle "unha oportunidade aos españois para comparar". "É unha mala copia do exército zapatista", apostilou en relación á formación morada.

"Ese contraste tamén se ve en Galicia", indicou, xusto antes de asegurar que as mareas se dedican a "conspirar contra (Luís) Villares" e a "non deixar que fale Carmen Santos en público", en alusión ao portavoz parlamentario de En Marea e á súa viceportavoz segunda.

Sobre as pasadas eleccións municipais, recoñeceu unha vez máis que os resultados alcanzados polo PPdeG non foron "satisfactorios". E é que, a pesar de ser a forza máis votada en cidades como Ferrol, non conseguiron a maioría suficiente para gobernar.

RADIOGRAFÍA DOS CONCELLOS

A continuación, realizou unha radiografía dos concellos gobernados por outros partidos. Así, de Ferrol dixo que é unha cidade "paralizada"; da Coruña, que o seu alcalde, Xulio Ferreiro, "non é capaz de acordar nada" e atópase "debilitado e illado" tras perder a moción de confianza; e de Santiago, que o seu rexedor, Martiño Noriega, "non é capaz de explicar a súa situación xudicial" a pesar de "presentarse como o adaíl da transparencia".

Pola súa banda, considera que a alcaldesa de Lugo, a socialista Lara Méndez, non é "nin unha mala sombra de (José López) Orozco", exregidor da cidade amurallada. Tamén criticou aos alcaldes de Pontevedra e Vigo, Miguel Anxo Fernández Lores e Abel Caballero, respectivamente.

En relación ao primeiro, dixo que o nacionalismo é un proxecto "acabado" que se atopa en "a senda da desaparición". Do segundo, remarcou que encarna "o populismo elevado á enésima potencia".

Preguntado por un cartel de entroido do Concello coruñés coa figura do Papa, que foi criticado polo Arcebispado, Tellado opinou que se pode celebrar o entroido "sen atacar as crenzas" da poboación. "Estamos na provocación permanente, que lle imos a facer...", resolveu.