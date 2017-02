Un dos vehículos da Deputación de Lugo roubados apareceu sen gasolina e o outro, con diversos golpes

O deputado responsable de Vías e Obras na Deputación de Lugo, Argelio Fernández, cualificou de "raro" o roubo de dous vehículos e outra maquinaria, como un remolque, do parque móbil provincial na pasada madrugada e que foron posteriormente recuperados.

Un dos coches apareceu en Rábade, nunha zona onde habitualmente abandónanse os vehículos roubados, segundo fontes da investigación, que apuntaron que ese automóbil presentaba diversos "golpes".

O outro coche localizouse na rotonda do hospital Lucus Augusti que comunica coa A-6 e os investigadores dan por feito que se deixou aí ao quedar "sen gasolina".

O deputado de Vías e Obras insistiu no "raro" do caso, á vez que puntualizou que aínda non se realizou unha valoración detallada "do volume total que levaron".