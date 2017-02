O Consello Forestal de Galicia ultima a posta en marcha das mesas da castaña e da madeira

O Consello Forestal de Galicia avanzou este venres na regulación das mesas da castaña e da madeira, órganos de coordinación e colaboración entre a Xunta e o sector destinados a impulsar un desenvolvemento sustentable destes aproveitamentos do monte, a través do seu fomento, regulación e promoción.

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, presidiu a reunión do Consello Forestal, na que destacou a importancia de ambas as mesas para "pór en valor dous das producións máis singulares do bosque galego".

Así, lembrou que Galicia é a principal comunidade autónoma de España en cultivo e exportación de castaña, cunha produción que na última campaña superou os 20 millóns de quilos e un valor económico xerado de ao redor de 70 millóns de euros.

Con respecto á madeira, Ángeles Vázquez apuntou a existencia dunhas 3.000 empresas en Galicia dedicadas a esta actividade, cunha facturación global que rolda os 1.750 millóns de euros e un volume de emprego, directo e indirecto, que se sitúa en aproximadamente 70.000 postos.

En ambos os casos, subliñou, as mesas de próxima creación serán "órganos colexiados" de representación sectorial, co fin de cumprir os obxectivos de "fomento, promoción e mellora" destas producións. Terán un carácter "consultivo e asesor" e estarán integradas por representantes da Xunta e dos principais axentes sociais relacionados con ambos os sectores.

ESPECIES INVASORAS

Nesta reunión do Consello Forestal tamén se abordaron outras cuestións de interese para o sector, fundamentalmente relacionadas coa normativa que o regula. Neste sentido, presentouse por parte da Xunta o borrador do decreto que regula as plantacións de eucalipto.

Con esta norma, dixo a conselleira, búscase levar a cabo un "control da expansión" das especies forestais invasoras e alcanzar unha "xestión sustentable das masas de frondosas caducifolias".

Así mesmo, no caso das frondosas, vaise a favorecer a súa xestión forestal activa, mediante actuacións de mellora e aproveitamento continuadas que poderán ser obxecto de contratos públicos de xestión forestal.

A norma avoga pola ordenación dos montes, co obxectivo de que se conserven os recursos forestais e aproveitalos de maneira sustentable. Ademais, regula e limita as novas plantacións deste xénero, buscando "harmonizar o seu aproveitamento económico co coidado da diversidade e o medio ambiente".

Nesta reunión, entre outros temas, o Consello Forestal tamén avaliou o borrador de decreto polo que se regula a posibilidade de que a Xunta traspase a xestión dos montes de utilidade pública aos concellos que o soliciten e, finalmente, presentáronse os plans de actuación para 2017 en materia de sanidade forestal.