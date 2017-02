Asociacións conserveiras de España e Portugal asinan un protocolo para potenciar a competitividade do sector

A Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixes (Anfaco) e a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (Anicp), de España e Portugal, respectivamente, asinaron un protocolo para potenciar a competitividade do sector industrial transformador de conservas de peixes e mariscos, co fin de garantir a súa viabilidade e manter o seu liderado.

O secretario xeral de Anfaco-Cecopesca, Juan Manuel Vieites, e o presidente de Anicp, Sergio Real, asinaron o protocolo este venres na sede de Anfaco, en Vigo, onde Vieites destacou que a colaboración entre as dúas asociacións remóntase a tres décadas atrás, polo seu interese común de dinamizar o sector, xerar confianza e erixir o sector como un alicerce alimentario.

Neste ámbito, Real subliñou que este protocolo xorde como un intento de "chamar a atención" sobre problemas que sofren España e Portugal no abastecemento de materias primas, así como na competencia con terceiros países e a necesidade de "ter as mesmas armas" para competir "en igualdade".

Así as cousas, as principais demandas dos conserveiros son o abastecemento de materia prima, para o que piden "establecer uns continxentes dimensionados adecuadamente"; e que a Unión Europea negocie acordos comerciais con terceiros países, relativos á sustentabilidade, a calidade e os dereitos humanos, para evitar daños á industria e velar polo seu mantemento na UE.

Igualmente, relacionado co observatorio da trazabilidade, reclaman impulsar e implementar o regulamento contra a pesca ilegal Indnr e establecer antes de 2018 unha base de datos electrónica centralizada e de ámbito comunitario. Finalmente, apostan por un mellor posicionamento na etiquetaxe e rotulación e na seguridade alimentaria.

Vieites, que avanzou que ao protocolo "perfectamente poderíanse sumar outros países" que apostan por manter a produción na Unión Europea, como Italia, comentou que no marco da posta en marcha do protocolo as asociacións presentarano aos seus respectivos gobernos e, a continuación a distintos organismos da Comisión Europea.

ALIANZA ESTRATÉXICA

A subdirectora xeral de Economía Pesqueira do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Aurora de Blas, incidiu en que o sector debe apostar por establecer as mesmas normas de competencia para todos os operadores ('level playing field'), así como pola innovación e o valor engadido, o medio ambiente e a igualdade.

A directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Xunta, Mercedes Rodríguez, que lembrou que Galicia e o norte de Portugal son "referentes" no sector conserveiro europeo, sostivo que traballar co país luso "é a mellor alianza estratéxica", polo que considerou "un orgullo" o desenvolvemento deste protocolo.

Pola súa banda, o vicecónsul de Portugal en Galicia, Manuel Correia, subliñou que esta iniciativa permite ter "máis forza" para defender conxuntamente os intereses dos dous países e achega valor a "ambos os lados da fronteira".