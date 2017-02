Incautados case 90 quilos de marisco en Ferrol e Barallobre en dous operativos contra o furtivismo

Axentes do Servizo de Gardacostas, dependente da Consellería do Mar, desenvolveron este xoves en Ferrol e Barallobre dous operativos contra o furtivismo que se saldaron coa incautación de 3 embarcacións, 10 aparellos de pesca e 88 quilos de marisco.

Segundo informou a Xunta, un dos operativos realizouse en colaboración co servizo marítimo da Garda Civil da Coruña na costa do peirao de Caranza, en Barallobre.

Nel, os axentes incautáronse dunha embarcación e oito útiles de pesca e comisaron 75 quilos de ostra plana a persoas que carecían de permiso de explotación.

Noutra actuación, desenvolvida polos gardacostas no espigón do porto de Ferrol, os axentes incautáronse de dúas embarcacións, dúas raños e 13 quilos de ameixa. A aprehensión fíxose porque as embarcacións estaban a faenar de noite, en horario prohibido. A ostra e a ameixa comisada en ambos os operativos tería un valor estimado no mercado de ao redor de 530 euros.