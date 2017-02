Unanimidade do Parlamento a favor de que os tesoureiros de municipios pequenos non teñan habilitación nacional obrigada

O Parlamento galego aprobou este venres por unanimidade unha iniciativa --presentada polo BNG e transaccionada cos populares-- na que demanda que o Goberno central elimine a obrigatoriedade da habilitación nacional para os tesoureiros de concellos de menos de 10.000 habitantes.

Na Comisión Institucional chegouse a este acordo no que tamén se recolle a petición de que os municipios de entre 10.000 e 20.000 habitantes manteñan a situación preexistente á polémica obrigatoriedade dos habilitados nacionais mentres non se alcance unha fórmula que satisfaga á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Durante o debate, Luís Bará (BNG) denunciou a "inseguridade" e "incerteza" que xerou a obrigatoriedade da habilitación nacional para os tesoureiros de municipios, pois "non hai suficientes" funcionarios que teñan esta capacitación para cubrir os máis de 250 municipios galegos que o requiren.

Así mesmo, Bará quéixase de que a solución temporal articulada recentemente polo Ministerio de Hacienda para que os concellos de menos de 20.000 habitantes poidan realizar pagos --pola cal pode actuar como tesoureiro un funcionario propio da corporación local que exercese o posto ata agora-- é só "un parche" e "non van ao fondo da cuestión".

Nesta liña, considera "kafkiana" esta problemática, e achácaa ao descoñecemento do Goberno da realidade galega.

UNHA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Pola súa banda, José Alberto Pazos Couñago (PPdeG) recoñeceu que o requisito de habilitación nacional "pode causar un problema nas corporacións municipais", aínda que considera que é "innecesario" para concellos de menos de 10.000 habitantes, cre que deben exercer nun "período adecuado" nos de maior tamaño.

Juan Manuel Díaz Villoslada (PSdeG) empraza a que o Estado dite unha norma este ano na que se solucione "definitivamente" esta cuestión "caótica", á vez que avoga por un novo financiamento local en favor da administración considerada como a "irmá pobre". Así mesmo, Davide Rodríguez (En Marea) lamenta a situación de "urxencia" na que se atopan a maioría dos concellos, mentres os habilitados nacionais "non son suficientes para cubrir as vacantes que existen neste país".

ACORDO DO PP CO REXEITAMENTO DA OPOSICIÓN

Nesta comisión saíu adiante outra iniciativa para demandar que o Ministerio de Hacienda cambie os seus criterios no cómputo dos entes paralelos eliminados no informe que publica periodicamente. Neste caso, só contou co apoio dos populares, co rexeitamento de toda a oposición.

Paula Prado (PPdeG) xustifica esta petición en que o Ministerio fai un cómputo diferente a Galicia na administración paralela con "distorsiones", xa que non ten en conta os entes suprimido pola Xunta antes de xullo de 2010, mentres que as súas contas difiren das entidades que forman parte do sector público autonómico segundo a lei de Administración Xeral de Galicia (Lofaxga).

A modo de exemplo, a deputada popular expón que computa entes que dependen da universidade ou que prestan unha función que non se poden suprimir, pero non inclúe outras baixas "reais" de entidades.

Ademais, os populares piden que se inclúa, entre outras cuestións, o aforro que supón a redución da administración paralela, que cifra en 70 millóns de euros desde a chegada do PPdeG á Xunta en 2009.

Todos os partidos da oposición mostráronse en contra desta iniciativa. David Rodíguez (En Marea) censurou que a Xunta busca esconder que ten os "peores datos" en execución real de redución da administración paralela, unha "propaganda" do Goberno galego "desmentida pola realidade deste informe" do Ministerio.

Respecto diso, Díaz Villoslada (PSdeG) tachou de "estrambótica" a petición do PPdeG, que pide un trato "especial" a Galicia por parte do Ministerio, e espera que "non pretenda fuxir da propia transparencia".

Sobre este extremo, o socialista avisa de que se os populares queren modificacións deben ser iguais para todas as comunidades, e cre que para iso "deberían" demandar un cambio metodolóxico no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira.

Luís Bará lamentou que houbo por parte do PP "moito ruído e poucas noces de todo o que leva falado sobre esta cuestión". Tamén se referiu a un informe de Contas que sinala que "hai contas pouco claras dalgunhas entidades", á vez que reprocha que hai unha "propaganda" de redución "sen impacto real".

Nesta comisión os populares rexeitaron unha iniciativa do PSdeG --apoiada por En Marea e BNG-- que demandaba a eliminación da cadea perpetua revisable.

EXECUCIÓN DO 90% PLAN DE INFRAESTRUTURA XUDICIAIS

Noutra orde de cousas, o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, informou de que o plan de infraestruturas xudiciais iniciado pola Xunta en 2009 conta cunha execución do 90%.

Así, expuxo que das 64 actuacións previstas, 58 están executadas ou en execución. O seis que non se chegaron a realizar son unha nova sede para a Fiscalía Superior da comunidade, así como edificios xudiciais en Muros, Sarria, A Estrada, Cambados e Vilagarcía.

Con todo, sinala que se realizaron actuacións que non estaban previstas como unha nova sede do servizo de notificacións de Vigo, a rehabilitación da Fiscalía de Vigo, ou a que levará a cabo na Fiscalía de Santiago, entre outras. Para as obras executadas ou en execución investíronse máis de 75 millóns.

Entre as próximas obras, sinala que se van a demoler os edificios anexos na torre do antigo hospital de Vigo para os novos xulgados, que esperan estean listos no horizonte de 2019. Tamén se vai a rehabilitar o antigo centro de saúde de Tui para novas dependencias e en Pontevedra o novo edificio xudicial "vai ser unha realidade o verán que vén".

RETORNADOS QUE NON COBRAN PENSIÓNS DE VENEZUELA

Así mesmo, Díaz Villoslada preguntou nesta comisión á Xunta pola "cada día máis dramática" situación que atravesan os ao redor de 3.500 emigrados retornados de Venezuela que levan máis dun ano sen cobrar as súas pensións do país americano, á vez que demanda ao Goberno galego que lles achegue solucións.

En resposta, o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacou o apoio que ofrece a Xunta a retornados de Venezuela con convocatorias de axudas de amparo e emerxencia social, ante escaseza de recursos económicos, como poida ser para alimentación e vestido.

Así, explica que os retornados levan sen recibir a súa pensión desde comezos de 2016, aínda que en "algúns casos" remóntanse aos últimos meses de 2015. Tamén sinala que a Xunta usa "todos os resortes" ao seu alcance co Estado español en demanda dunha solución.

Finalmente, Rodríguez Miranda deixa claro que "a que ten que corrixir a situación e renovar os pagos pertinentes" é a Administración venezolana, e comprometeuse a acudir periodicamente á Cámara galega para informar de como se atopa a situación dos retornados.