Identifican aos donos dos cabalos atropelados en Tomiño e O Rosal (Pontevedra) e investigan por onde accederon

Os propietarios do tres cabalos implicados en senllos accidentes ocorridos este venres na mesma estrada, que une os municipios de Tomiño e O Rosal (Pontevedra), e que se saldaron con dous condutores feridos leves, foron identificados e as autoridades investigan por onde puideron acceder á vía o tres animais, que morreron como consecuencia do ocorrido.

Segundo informou a Europa Press o alcalde do Rosal, Jesús María Fernández Portela, dúas dos cabalos morreron no acto, e o terceiro foi sacrificado por unha veterinaria debido ás lesións que presentaba. Os seus propietarios "estiveron no lugar do accidente" para facerse cargo, tras o que será a administración a que determine se corresponde algunha sanción.

Os accidentes tiveron lugar na CG-4.2, que une A Guarda e Tui. O primeiro deles, que foi dobre, ocorreu sobre as 2,25 horas á altura do Rosal, cando dous condutores que ían en sentidos opostos da circulación chocaron cada un cun cabalo. Posteriormente, sobre as 8,00 horas, foi unha muller a que atropelou a un terceiro cabalo no termo municipal de Tomiño.

O alcalde do Rosal manifestou que os vehículos sufriron importantes daños --"uno deles, sobre todo, para despezamento", dixo--, pero "por sorte" non houbo que lamentar daños persoais graves en ningún dos condutores.

Tal e como indicou, de momento, non se sabe "como nin por que accederon ao viario" os animais, aínda que apuntou que se cre que os cabalos, que percorreron varios quilómetros antes do lugar dos accidentes, chegaron ata unha estrada provincial e accederon a unha rotonda, desde onde puideron entrar na CG-4.2.

O rexedor recoñeceu que "non é a primeira vez" que acceden animais á vía, pero dixo "nunca" se deu "esta situación", polo que anunciou que se reunirán a Deputación de Pontevedra, a Xunta e o Concello para coordinarse e tratar de buscar unha solución. "Hai que tomar cartas no asunto e resolver isto canto antes para que non volva repetirse", selou.