O portavoz do PP de Santiago, Agustín Hernández, cualificou de "estafa á cidadanía" da capital galega a situación interna do PSOE compostelán, que se atopa cun concelleiro menos dos electos desde a renuncia o pasado mes de maio dunha dos seus edís, que non foi, polo momento, substituída.

En comparecencia de prensa este venres, Hernández cargou contra os socialistas por xerar "unha realidade lamentable" cuxo "único protagonista é o PSOE" e que constitúe "unha estafa", non só "aos seus votantes" senón a "toda a cidade".

Tras a renuncia en maio da edil socialista María José Tobar, o grupo socialista no Pazo de Raxoi atópase con só tres do catro concelleiros electos nas municipais de 2015 debido ás reticencias do seguinte na lista, Antón Barba, a asumir o cargo.

Deste xeito, o dez edís de Compostela sumados aos dous do BNG son suficientes para que os orzamentos saian adiante grazas ao voto de calidade do alcalde, Martiño Noriega; xa que entre ambas as formacións suman 12 dos 24 edís que actualmente ten a corporación local ao estar dita acta socialista sen ocupar.

"FRAUDE POLÍTICA"

Así as cousas, Hernández asegurou que no pleno extraordinario deste sábado onde se someterán a debate os orzamentos e no que, presumiblemente, serán aprobados; consumarase unha "fraude política" coa aprobación duns orzamentos "prexudiciais para esta cidade".

Esta semana, o portavoz socialista, Paco Reyes, anunciou que o seu grupo se absterá no pleno deste sábado logo de que fosen aceptadas varias das súas propostas durante o proceso de negociación dos orzamentos co grupo de goberno.

VOTARÁN "NON"

"O PSOE pode dicir o que queira, pero foi e será irrelevante na negociación dos orzamentos", espetou o popular, quen tamén cargou contra o BNG, grupo que, tamén esta semana, confirmou que votará "si" aos orzamentos.

Así, acusou á formación frontista de montar un "paripé" ao "visibilizar unha negociación complexa" cando, segundo Hernández, "algunhas" das propostas dos nacionalistas recollidas no borrador das contas "foron aprobadas polo pleno, algunhas delas por unanimidade". "A única oposición ao goberno en minoría de Compostela Aberta é o PP", apostilou.

Así as cousas, Agustín Hernández anunciou que o seu grupo se oporá este sábado á aprobación duns orzamentos que son "unha decepción para a cidade" pola súa "opacidade", polo "aumento da débeda" do concello e polo "descenso no investimento" nos sectores produtivos de Santiago e o seu contorno.