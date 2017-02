Fiscalía pide dous anos de prisión para un home por apropiarse de 650 euros dun aluguer en Santiago

A Fiscalía solicita dous anos de prisión para un home acusado de quedar con 650 euros que lle entregaron para o aluguer dun inmoble en Santiago de Compostela.

O xuízo, por un delito de apropiación indebida, foi sinalado para o vindeiro xoves 23 de febreiro, ás 10,30 horas, na Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago de Compostela.

Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, recollido por Europa Press, o acusado, M.F.V., profesional da intermediación inmobiliaria, recibiu de tres persoas a cantidade de 656 euros en concepto de aluguer dun inmoble cuxa xestión facilitara ao seu propietario con anterioridade na Rúa das Chufas de Santiago, coa finalidade de entregarllo ao propietario ou devolvelo no caso de non chegarse a consumar o uso do puxo cuxo contrato asinaran.

"O acusado incorporou a cantidade mencionada ao seu patrimonio, sen entregala ao propietario ou devolvela a quen lla entregaron", segundo o relato do fiscal.

Por iso, a Fiscalía considera que os feitos son constitutivos dun delito de quebrantamento de apropiación indebida, xa que o procesado fora condenado en sentenza firme de 30 de xuño de 2014 por delito de estafa.

Por iso, considera que procede impor a pena de prisión de dous anos con inhabilitación especial para o dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena e costas. Ademais, a Fiscalía pide que o acusado indemnice ao tres afectados en 656 euros.