O portavoz do BNG de Santiago, Rubén Cela, reclamou ao goberno local compostelán que aclare en que situación atópase na actualidade a Casa da Xuventude dado o "escurantismo" na xestión do edificio situado na praza do Matadoiro que Compostela Aberta quere converter nun espazo "autoxestionado" pola cidadanía destinado a actividades socioculturais.

Nunha comparecencia de prensa celebrada este venres no Pazo de Raxoi, Cela trasladou o seu "respecto" á decisión do grupo de goberno de paralizar a derriba do edificio para, deste xeito, cumprir cunha das promesas electorais de Compostela Aberta nas municipais de 2015.

Con todo, criticou o "escurantismo" ao redor da xestión da Casa da Xuventude, unha situación sobre a que o BNG presentou unha "batería de preguntas" o pasado 9 de decembro. "Aínda esperamos unha contestación", engadiu.

Así mesmo, Cela preguntouse polo modelo de "autoxestión" que defende Compostela Aberta, unha realidade que, como lembrou, practican moitos colectivos e asociacións por toda Galicia. "A autoxestión con pólvora do rei non é autoxestión", engadiu.

Tras isto, asegurou que existen "programadores culturais suficientemente bos" en Galicia como "para ir buscalos en experiencias madrileñas", en referencia á contratación por parte do goberno local dun asesor que levara a cabo proxectos deste tipo na capital de España.

Por tanto, o portavoz frontista remarcou que "o futuro da instalación" pasa por acometer as reformas precisas nun edificio que presenta "deficiencias", así como por incluír á Casa da Xuventude na "rede de centros socioculturais" e que a contratación se produza "con transparencia".