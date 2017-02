A CIG convoca para o luns unha nova xornada de folga e mobilizacións nos centros de chamada de Galicia

A CIG convocou para o vindeiro luns, día 20, unha nova xornada de folga e mobilizacións nos centros de chamadas de Galicia. Nos casos de Extel, Atento e Abante conta co apoio da CXT.

Diso deu conta a central sindical a través dun comunicado, no que explicou que se chega a esta situación ao non alcanzar acordos coa patronal na mesa do convenio.

En concreto, segundo a CIG, as propostas de subida salarial supuñan "unha nova perda de poder adquisitivo" para os teleoperadores, que xa "acumulan perdas desde 2009 equivalentes a unha paga".

Neste escenario, o sindicato fixo un chamamento a participar na folga e nas concentracións convocadas no catro provincias.