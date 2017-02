Santiago acollerá o vindeiro xoves un cume mundial de expertos en probióticos e prebióticos

Santiago acollerá a próxima semana, entre o xoves e o venres, un cume mundial de expertos no uso de prebióticos e probióticos.

Como detallou a sociedade española do ramo a través dun comunicado, as investigacións máis recentes "revelan resultados prometedores" no uso destes organismos "en moitas patoloxías inmunológicas e inflamatorias".

Na cita que albergará a capital galega darase a coñecer ao redor dun centenar de comunicacións científicas, entre as que destacan as relacionadas cos beneficios dos probióticos en mulleres embarazadas tanto para elas como para os seus fillos.

A este 'workshop' acudirá, entre outros expertos, Martin J. Blser (New York University Langone Medical Center), Gloria Domínguez-Bello (New York University School of Medicine) e Seppo Salminen (Universidade de Turku, Finlandia).