En Comù e ERC piden que Fomento e Adif expliquen no Congreso os supostos subornos en obras do AVE

En Comù --a confluencia catalá de Unidos Podemos-- e Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) rexistraron este venres senllas solicitudes de comparecencia para que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, e o presidente de Adif, Juan Bravo, expliquen no Congreso os presuntos subornos que directivos do xestor público de infraestruturas ferroviarias recibirían de catro empresas construtoras do AVE.

Segundo 'El Periódico de Catalunya', un informe da Garda Civil redactado a partir da documentación que se interveu en diversos rexistros practicados en maio de 2014 asegura que as construtoras Corsan-Corviam, Copasa, Sacyr e Acciona pagarían entre 2006 e 2010 viaxes, agasallos de luxo, coches de alta gama, reformas en domicilios ou mesmo multas de tráfico a varios directivos e técnicos de Adif.

O informe da Benemérita sinala, entre outros, a quen foi xerente de Infraestruturas de Adif, Jaime García-Germán, ou ao exdirector do AVE da Zona Nordeste, Rafael Rodríguez Gutiérrez; e vincula estas dádivas cos sobreprezos que se xeraron nas obras dalgúns tramos do AVE mediante "a inclusión de medicións falsas incrementadas" nas certificacións de obra e as liquidacións finais para beneficiar ás adxudicatarias de proxectos da alta velocidade en Cataluña, Castela e León, Galicia, Asturias ou o País Vasco.

QUE A FISCALÍA O INVESTIGUE

Nestas circunstancias, En Comù quere que De la Serna compareza na Comisión de Fomento no Congreso para informar sobre estas denuncias relativas a subornos a altos cargos de Adif durante a última década.

Pola súa banda, Esquerra solicitou que sexa o presidente de Adif quen "dea a cara" no Parlamento de maneira "urxentes", ao considerar "imprescindible" arroxar luz sobre este asunto, dado que de confirmarse as pescudas da Garda Civil trataríase dun "flagrante caso de malversación de fondos públicos e suborno".

Ademais, os independentistas cataláns queren que a Fiscalía investigue o caso, que afectaría a diversas comunidades autónomas, e que se produzan os cesamentos e dimisións oportunos. "Converteuse en práctica habitual que as construtoras fagan pagos a cambio de licenzas de obra pública", criticou a deputada de ERC Teresa Jordà, mencionando casos como a trama Gürtel ou os papeis de Bárcenas, que "xa mostran como construtoras como ACS ou OHL facían pagos en negro ao PP a cambio de contratos públicos".