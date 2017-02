O PSdeG levará ao Parlamento o nomeamento do xerente do Sergas como vogal do Porto de Vilagarcía

O deputado socialista Julio Torrado anunciou este venres que preguntará no Parlamento que criterios utilizáronse para nomear ao xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, como vogal do Porto de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

De feito, como indicou a través dun comunicado, pretende saber se os principios seguidos foron "os mesmos" que co nomeamento do ferrolán Arsenio Fernández de Mesa como conselleiro na empresa de capital público Rede Eléctrica.

"A sociedade galega merece saber o porqué deste nomeamento", incidiu o socialista vilagarcián en relación cunha designación dada a coñecer este venres a través do Diario Oficial de Galicia.

En concreto, o DOG recolle o cesamento de Fernández-Campa como vogal do consello de administración do Porto de Vigo, un posto que agora recae sobre o delegado da Xunta nesta cidade, Ignacio López-Chaves, e a súa designación como vogal do consello de administración do porto arousán.