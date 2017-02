A sanidade penal será transferida ás comunidades ao longo da lexislatura

A sanidade penal será transferida ás comunidades autónomas ao longo desta lexislatura, segundo informou o subdirector xeral de Coordinación de Sanidade Penal, José Manuel Arroyo, durante a 'Xornada sobre o VIH. Novos retos e oportunidades da Sanidade Penal', organizada por CESIDA.

Trátase dunha "moi boa noticia" para Cesida, aínda que o seu presidente, Juan Ramón Barrios, recoñeceu que a reciben con "cautela" dado que son "moitos anos" os que levan esperando a que se faga efectiva. "Desde Cesida faremos un traballo de incidencia política de seguimento e esixencia de que se cumpra este compromiso anunciado por Arroyo", aseverou.

Neste sentido, durante a xornada, a directora do Programa de Saúde penal do Instituto Catalán da Saúde, Elisabet Turu, asegurou que en Cataluña, onde xa foi transferida, esta medida levou melloras na seguridade do paciente, na seguridade do clínico e na asistencia.

"País Vasco tamén ten as competencias transferidas e por mor diso cada enfermaría dos centros penais transformouse nun centro de saúde", engadiu o coordinador do Plan para a loita contra a Sida e da Estratexia para a Atención da Hepatite C do País Vasco, Antonio Arraiza.

Nas transferencias vascas participou o actual portavoz socialista da área de Sanidade no Congreso, Jesús Mari Fernández, quen lembrou que o labor de Institucións Penais nos últimos 5 anos foi "desastrosa" e fixo que as comunidades autónomas "desconfiasen" e non asumisen as transferencias.

"INEFICACIA" DO SISTEMA

Agora ben, Cesida denunciou que aínda que inicialmente estableceuse que a atención especializada prestásese polas comunidades autónomas a través de convenios co Ministerio do Interior, a quen correspondería a atención primaria, a práctica demostrou a "ineficacia" do sistema, polo que na lei 16/2003 de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde resolveuse que todas as competencias sanitarias debíanse transferir no ano 2004 ás comunidades autónomas.

"14 anos despois segue sen cumprirse esa lei, a pesar da necesidade urxente e a unanimidade de todos os partidos políticos de transferir as competencias ás comunidades. Isto segue estancado porque hai unha falta de vontade e desgana grandísima, os presos non dan votos, a transferencia servirá polo menos para axilizar procedementos, evitar o illamento e evitar conflitos sobre quen asume o pago de medicamentos. Isto melloraría a atención das persoas con VIH, hepatite C e problemas de saúde mental en prisións", sinalou o membro de Cesida, Ramón Espacio.

Pola súa banda, a coordinadora do Grupo de Traballo de Relacións Laborais da Sociedade Española de Sanidade Penal, Carmen Hoyos, avisou de que o incumprimento destas transferencias repercute na asistencia que están a recibir as persoas privadas de liberdade, como o illamento informático.

"Descoñecemos toda a historia clínica de calquera enfermo ao non ter acceso, ademais o sistema de dixitalización do historial médico que se está levando a cabo con moito traballo é incompatible cos centros penais, excepto cos de Murcia e Madrid", apostilou Hoyos.

E é que, nos cárceres a prevalencia de hepatite C rolda o 19,5 por cento pero, ao redor do 60 por cento destes pacientes estarán nun estado de F2 para arriba. Ademais, case o 30 por cento dos ingresos en hospitais de persoas procedentes de prisións presentaban problemas graves dixestivos, asociados a problemas de fígado.

"Unha das principais dificultades para tratar ás persoas con VIH en prisións é que os pacientes se están facendo maiores, e hai máis comorbilidades que atender. A exclusión social é moi grave e preocúpanos que será destas persoas cando saian dos centros penais, sen as necesidades básicas cubertas, aos poucos irán abandonando os tratamentos", resolveu o doutor do Centro Penal de Fontcalent, Pablo Sainz da Hoya.