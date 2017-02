O Grupo de Acción Local Pesqueiro organiza unhas xornadas en Bergondo sobre axudas ao Fondo Europeo Marítimo

O municipio de Bergondo (A Coruña) acollerá o luns, día 20, unhas xornadas sobre a estratexia do Grupo de Acción Local Pesqueiro (GALP) do Golfo Ártabro Sur sobre as axudas do Fondo Europeo Marítimo e Pesqueiro, segundo informa.

As xornadas celebraranse baixo o título 'Reserva do futuro. Estratexia de desenvolvemento local participativo'. Posteriormente, continuarán toda a semana en diferentes concellos que forman parte do GALP: Cambre, Culleredo, Sada, Arteixo, A Coruña e Oleiros.

Os encontros diríxense a todos os axentes relacionados, directa ou indirectamente, co desenvolvemento de actividades socio económicas no ámbito marítimo e pesqueiro da zona ou calquera persoa interesada.

O seu obxectivo é facilitar información sobre a citada Estratexia, en relación coas axudas do Fondo Europeo para proxectos que contribúan ao desenvolvemento do territorio.