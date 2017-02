Mato convida os enxeñeiros industriais a colaborar na implantación da economía circular en Galicia

A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, convidou este venres aos enxeñeiros industriais de Galicia a colaborar na implantación de sistemas que axuden a cambiar o actual modelo de produción cara a unha economía circular na Comunidade.

Así, a titular do departamento autonómico propuxo a estes profesionais defender proxectos orientados a substituír sistemas económicos baseados en producir, consumir e tirar por produtos e materias primas que, mediante a reciclaxe ou a valorización, "incorpórense unha e outra vez aos procesos produtivos".

Durante un almorzo de traballo celebrado na delegación en Santiago do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia, Beatriz Mato explicou que "a economía circular pasou a ser unha prioridade nas políticas dos responsables políticos e empresariais, presente xa na axenda económica e ambiental da Unión Europea".

Así mesmo, Mato subliñou que Galicia conta "co novo Plan de Xestión de Residuos Industriais 2016-2022, aprobado polo Consello da Xunta o pasado mes de decembro" e "que incorpora todas as directrices do Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos 2016-2022".

Na mesma liña de implantación de políticas que contribúan a reducir, reutilizar, recuperar e reciclar, a conselleira destacou o "papel fundamental" que xogan os enxeñeiros industriais na planificación e loxística das redes de recollida de residuos.

Por último, a titular deste departamento autonómico, enxeñeira industrial de profesión, tendeulle a man aos participantes no almorzo de traballo para estudar posibles liñas de colaboración.