TURISMO.- A Deputación traballa para que o entroido ourensán sexa Patrimonio Inmaterial da Humanidade

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, anunciou este venres que a institución está "a traballar en coordinación" con outros lugares de España e de Portugal para lograr que a celebración do 'entroido' ourensán sexa declarado Patrimonio Inmaterial da Humanidade pola Unesco.

Durante a presentación do programa que recolle todas as citas desta festa pola provincia, que se repartirá polas oficinas de turismo de Galicia e por diversos puntos de España, Baltar defendeu as posibilidades do evento para alcanzar este recoñecemento.

"Encaixa perfectamente", sostivo, tendo en conta que se trata dun festexo que "representa a cultura dun pobo, que pasa de xeración en xeración e que forma parte da súa alma", tal e como está sentado nas bases da Unesco para optar a este recoñecemento.

E, sobre a presentación do Programa Provincial de 'Entroido' 2017, trátase dunha publicación que recolle as máis de 100 actividades previstas en distintos puntos da provincia entre o 25 de febreiro e o 5 de marzo e da que se van a editar máis de 12.000 exemplares.

"Resume día a día cales son as manifestacións de Entroido máis importantes en cada unha das localidades" e da a coñecer as "principais figuras" desta festa que "converte ao mes de febreiro nun dos máis importantes do ano", recalcou Baltar, antes de avanzar que tamén haberá un anuncio publicitario en televisións locais.

INTERESE TURÍSTICO

A presentación tivo lugar nas instalacións do Centro Cultural Marcos Valcárcel, nun acto no que Baltar estivo acompañado por algúns dos traxes típicos da provincia, como a 'pantalla' de Xinzo, a 'máscara' de Manzaneda, os 'boteiros' de Viana e Vilariño, o 'felo' de Maceda, o 'cigarrón' de Verín; o 'troteiro' de Bande e o 'labardeiro' de Mugares (Toén), entre outros.

A provincia de Ourense conta, na actualidade, con festexos de Entroido declarados de Interese Turístico Nacional, como os de Xinzo e Verín; mentres os de Laza, Maceda, Vilariño de Conso, Manzaneda e Viana do Bolo contan coa declaración de Interese Turístico Galego.