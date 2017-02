Achan falecidos a dous anciáns na súa casa de Rábade (Lugo) sen signos aparentes de violencia

Dous anciáns foron localizados mortos este venres na súa vivenda no municipio de Rábade (Lugo) sen signos aparentes de morte violenta, segundo confirmaron a Europa Press fontes da Garda Civil.

En concreto, sobre as 14,15 horas o Concello de Rábade púxose en contacto co 112 Galicia despois de que un irmán do home atopado morto acudise a Servizos Sociais a comunicar que desde o luns non sabía nada deles.

Por iso foron mobilizados os Bombeiros de Vilalba, que acudiron ao lugar cunha dotación formada por tres bombeiros e dous vehículos. En concreto, procederon a entrar na vivenda, situada nun primeiro piso da rúa Ángel Penas, a través dunha xanela que estaba un pouco aberta coa axuda do camión autoescalera.

Fontes deste corpo relataron a Europa Press que ao entrar o domicilio acharon, pouco antes das 15,00 horas, aos dous anciáns mortos tendidos no chan do corredor, tras o que procederon a realizar medicións "por se houbese gas na atmosfera", que deron negativo.

Ademais, os bombeiros accederon á cociña da vivenda, onde constataron que unha das chaves da cociña estaba aberta e a bombona de butano baleira, polo que non descartan que puidese orixinarse un escape de gas.

A Garda Civil explicou que este feito foi xudicializado ao non apreciarse externamente signos de morte violenta, polo que se espera que os resultados da autopsia aclaren o sucedido.