Carmela Silva replica que as axudas por daños de temporais corresponden á Xunta e pídelle un protocolo de resposta

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, instou á Xunta, "que é a que ten as competencias nesta materia", a que coordine un protocolo de resposta para atender as reclamacións derivadas dos daños ocasionados polo temporal.

Na mesma liña, reclamou que se habilite unha partida para afrontar eses daños en espazos e servizos públicos. "E que estes fondos sexan repartidos con criterios obxectivos", remarcou.

Así o dixo a presidenta provincial ao ser preguntada polos xornalistas sobre as últimas declaracións do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, nas que requiriu a colaboración da Deputación para atender os daños do temporal.

En concreto, Cores Tourís lembrou que cando o PP lideraba a Deputación existía unha liña de axudas para emerxencias en explotacións agrarias e invernadoiros, que agora reclamou que se recupere.

"É moi propio do PP pór o ventilador e tratar de que outras administracións cubran as competencias da Xunta", respondeu Carmela Silva, quen deixou claro que "iso se terminou". "Nós cumprimos coas nosas competencias", resolveu.

RECLAMACIÓNS AO BIPARTITO

Ao fío diso, a socialista lembrou que o actual vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, reclamou ao goberno dirixido por Emilio Pérez Touriño "con moi mal ton" que fixese fronte aos daños causados polos temporais.

É por iso que lle animou a que "igual que facía entón", agora "esixa" esas mesmas compensacións.

Finalmente, Carmela Silva requiriu á Xunta que poña en marcha unha campaña de retirada --a cargo de empresas especializada-- de uralitas de fibrocemento, un material tóxico prohibido na UE por conter fibra de amianto potencialmente canceríxeno.