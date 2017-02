A Mesa pola Normalización Lingüística celebra este sábado a súa Asemblea Xeral

Os socios da Mesa pola Normalización Lingüística están convocados este sábado á súa Asemblea Xeral, que se celebrará no salón de actos do Museo do Pobo Galego.

Nesta reunión farase un repaso do traballo feito pola Mesa, ademais de por as diferentes campañas levadas a cabo e escollerase nova Permanente, que se ampliará de sete a nove persoas. A lista estará encabezada polo presidente da Mesa, Marcos Maceira.

Durante a clausura, ás 13,00 horas, presentarase a Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) de medidas para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico e farase pública a relación dos 100 primeiros apoios a esta iniciativa.

Con esta presentación preténdese "dar contido legal e formal" ao "dereito xa recoñecido dos galegos a usar a lingua propia de Galicia nas relacións que manteñen coas empresas como clientes, consumidores e usuarios"

"Reclamamos igual trato e iguais dereitos, concretamente que se garanta materialmente o exercicio do dereito á información e á atención en galego, nun ámbito tan básico como o socioeconómico", dixeron desde A Mesa.