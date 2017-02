A Xunta e a Interprofesional Láctea colaboran no fomento dos lácteos como base dunha dieta sa

A Consellería de Sanidade da Xunta e a Interprofesional Láctea (Inlac) asinaron un convenio de colaboración para o fomento unha dieta saudable a través do consumo de leite e os seus derivados.

Este venres tivo lugar en Madrid a firma do acordo, polo que ambas as entidades se comprometen a desenvolver actividades para a promoción do consumo de lácteos ante a caída do consumo nos últimos anos a pesar de que en Galicia a media é lixeiramente superior á nacional.

Segundo informou a través dun comunicado a Inlac, que agrupa a produtores, industria e distribuidores do sector lácteo; o convenio ten como principais liñas de actuación "obter o consenso sobre recomendacións de consumo de alimentos de orixe láctea de acordo aos estándares e recomendacións nacionais e internacionais".

Ademais, promoverán o desenvolvemento de programas divulgativos e de formación co obxectivo de profundar no leite como alicerce dunha dieta saudable, así como o fomento da investigación dos "posibles efectos beneficiosos e nutricionais" dos lácteos no deseño de "produtos innovadores e de calidade".