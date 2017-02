Pedrosa pide a Caballero que convoque o pleno de Zona Franca para debater o novo proxecto de orzamentos

A delegada do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, solicitou por escrito ao alcalde da cidade e presidente do organismo estatal, Abel Caballero, que antes do próximo 3 de marzo convoque o pleno para debater o novo proxecto de orzamentos, que xa foi remitido ao comité executivo para que dea a súa aprobación inicial o próximo día 22.

A data límite do 3 de marzo corresponde co requirimento da Dirección Xeral de Orzamentos de que Zona Franca --do mesmo xeito que outras entidades públicas estatais-- remita á Oficina Orzamentaria a documentación necesaria para a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado para 2017.

Tal e como informou a Zona Franca de Vigo este venres, Pedrosa na súa carta explica ao alcalde esta situación e lémbralle "a obrigatoriedade de convocatoria dun pleno no que se debatan e vótense devanditos orzamentos para podelos remitir a Madrid debidamente cumprimentados".

A delegada do Estado insistiu en que o seu proxecto de orzamentos, como o de xullo, busca que o Consorcio "poida sacar adiante obras e proxectos que supoñen uns investimentos na área de Vigo de máis de 40 millóns de euros". Ademais, apuntou que "a cifra de investimentos plurianuais contemplada ata 2020 arroxa uns investimentos en Vigo e a súa área de 200 millóns".

BLOQUEO

O Consorcio tivo que modificar o proxecto de orzamento para 2017 como consecuencia do cambio de exercicio, xa que as liquidacións do ano pasado non son válidas para este, e despois de que a proposta levada a pleno en xullo do pasado ano fose bloqueada por algúns dos seus membros --entre eles o alcalde de Vigo-- por non estar de acordo con algunhas das partidas.

En concreto, o rexedor rexeita a pretensión de Pedrosa de aprobar unha partida de 5,5 millóns de euros para "regalarllos á Xunta", a cambio dos edificios da antiga ETEA, nos que se instalará a sede do Campus do Mar e outras dotacións para a Zona Franca. Desde entón, mantívose o bloqueo e o cruzamento de acusacións entre Caballero e Pedrosa.

No entanto, a mediados do pasado mes de xaneiro o mandatario olívico asegurou que o seu desexo é que se presente o orzamento de 2017, que se tramite e vótese. "Levarei o orzamento a pleno, inclúa o que inclúa. Eu non vou deixar a Zona Franca sen orzamento, porque nunca o fixen", aseverou entón.