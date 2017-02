Cinco feridos nunha colisión múltiple na A-55

Unha colisión por alcance entre tres vehículos rexistrada na A-55, ao seu paso polo Porriño, saldouse con cinco persoas feridas. Todas as vítimas foron evacuadas polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.

O sinistro tivo lugar no quilómetro 18 da autovía, en sentido Vigo, segundo informa o 112. Un particular alertou do accidente ás 14,20 horas e indicou que un dos vehículos implicados interrompía a circulación nun dos carrís.

O 112 informou a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos bombeiros de O Baixo Miño. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.