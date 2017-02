Excarcerada unha muller en Ordes tras envorcar o seu coche

Unha muller foi excarcerada esta tarde en Ordes despois de sufrir un accidente de tráfico co seu coche, que envorcou cando circulaba sobre as 16,00 horas por unha estrada da parroquia de Mercurín.

Segundo informa o 112 Galicia, informouse aos Bombeiros de Ordes, que se desprazaron ao momento cun equipo de excarceración. Tamén se alertou a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.

Por outra banda, en Santiago os dous ocupantes dun coche resultaron ilesos tras caer ao río Sarela co seu vehículo. O sinistro tivo lugar na Rúa do Bidueiro, na parroquia de Vidán sobre as 12,45 horas.