A comisión de seguimento da Plisan acorda licitar por case 4 millóns a nova estación depuradora

A Xunta informou de que xa concluíu a redacción do anteproxecto da Estación Depuradora de Augas Residuais da primeira fase da Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves, en Pontevedra, tras o que a comisión de seguimento da Plisan acordou a próxima licitación desta obra por case catro millóns de euros.

Así o comunicou a Administración autonómica tras a reunión mantida pola conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez; a delegada do Consorcio da Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa; o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga; e o director do Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García.

No encontro, Ethel Vázquez comunicou, así mesmo, que se executou o 70 por cento das obras da primeira fase dos sistemas xerais da Plisan, o que inclúe as vías principais que vertebran os eixos norte-sur e este-oeste, as infraestruturas que darán servizo ás parcelas, as capas inferiores de cimentación das vías, os servizos xerais e un paso inferior.

Na reunión tamén se avanzou que nos próximos días procederase ao pago de máis dun millón de euros aos propietarios das leiras afectadas polas expropiacións, que deberán acudir os días 7, 8, 14 e 15 de marzo ao Concello de Salvaterra de Miño. Esta cantidade súmase aos 915.000 euros abonados en 2015 e 2016 por 764 leiras.

Finalmente, a comisión lembrou que os primeiros 100.000 metros cadrados de chan empresarial da plataforma ofertaranse a un prezo de 50 euros o metro cadrado, en réxime de dereito de superficie por un período de 30 anos prorrogable co pago "dun pequeno canon mensual".