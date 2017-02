A Federación de Usuarios do Porto de Vigo deu este venres a voz de alarma sobre a perda de competitividade da terminal viguesa, e lamentou que, lonxe de resolverse, mantéñense trabas como o "exceso de celo" no PIF, a "descoordinación" entre administracións e cuestións relacionadas co custo dos servizos, que converten o Porto en "caro, lento e con problemas".

Nunha rolda de prensa tras a celebración dunha reunión de varios representantes de asociacións, portavoces da Federación deron lectura a un comunicado no que, por unha banda, reclaman aos operadores portuarios que axusten o seu funcionamento ás regras de competencia marcadas pola contorna comunitaria e as sentenzas do TUE (en alusión aos estibadores), e por outro, piden que se cre o 'portelo único' e que se axilice o funcionamento do PIF.

O presidente da Cooperativa de Armadores, Javier Touza, apuntou que os usuarios do Porto están "preocupados polas incertezas e problemas que afectan á competitividade" da terminal e das empresas, e fixo fincapé nas "disfuncións" no PIF, que manteñen mercadorías retidas, co consecuente aumento de custos.

Touza insistiu en que "non se pode dilatar a toma de decisións", porque "cando se perden certos tráficos, poden ser irrecuperables", aínda que matizou que os problemas non son os controis sanitarios, senón o "exceso de celo" e o control "arbitrario" de certas mercadorías e colectores.

COLECTORES RETIDOS

Nesa liña abundou o presidente de Conxemar, José Luís Freire, quen aseverou que "os servizos do Porto de Vigo non son adecuados, son lentos, caros e con problemas". "Agora mesmo hai unha empresa que ten retidos 20 colectores con vaina de pota procedente de China", explicou.

Segundo Freire, os custos de cada colector "parado" só durante dous días no PIF permitirían pagar un mes de almacenamento noutros frigoríficos, pero non se permite ás empresas trasladalos. "Iso é un tema que se pode resolver, e que hai que resolver, porque as empresas foxen do Porto de Vigo, é un porto a evitar", alertou, e engadiu que, noutras terminais, "hai flexibilidade para non prexudicar ás empresas".

Finalmente, con respecto ao conflito da estiba, a Federación de Usuarios do Porto evitou facer comentarios respecto diso da actuación do Goberno ou dos representantes dos traballadores, nin tampouco sobre a decisión da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia de abrir expediente sancionador ás empresas e sindicatos da SAGEP de Vigo.

No entanto, Freire admitiu que "un monopolio é ineficaz por definición" e incrementa os custos, e que a estiba debe ser "liberalizada". Ademais, contrapuxo os 110 empregos deste servizo cos "miles" de postos de traballo que dependen dun eficaz funcionamento do Porto.