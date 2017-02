Medio Rural deixa perder axudas públicas unha e outra vez

Este problema de mala xestión está a causar a perda de relevantes investimentos para o agro, pois os beneficiarios non teñen tempo de executar os traballos en tempo de entregar a xustificación. Así o explica un completo reportaxe de Campo Galego, o portal que informa do día a día do sector primario.

María Ángeles Vázquez Mejuto, conselleira de Medio Rural

Trátase dun problema recorrente que, con diferentes variantes, tense dado nas axudas ligadas á Rede Natura, ás axudas para forestación, ás axudas para tratamentos silvícolas ou ás axudas para a prevención de incendios forestais.

O desleixo administrativo é tal que no caso das axudas para a prevención de incendios forestais, varias comunidades de montes protestaron porque o lume arrasou as leiras antes de que a Xunta lle concedera os permisos para executar os traballos subvencionados.

E que di Medio Rural ante esta problemática? No caso das axudas contra o lume, a Consellería argumentou ante as preguntas de GC que o proceso administrativo era novo e complexo, polo admite que o 20% dos beneficiarios non chegaron a tempo de realizar as labores antes de que empezase a tempada de alto risco.

No referido as axudas silvícolas, a Administración bótalle a culpa dos cartos non investidos -había orzamento para 700 beneficiarios e só se aprobaron 444 axudas de 1.019 peticións- ás eivas das solicitudes.