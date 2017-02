Un mozo resulta ferido tras unha saída de vía en Tomiño (Pontevedra)

Un mozo resultou ferido este sábado como consecuencia dunha saída de vía co seu vehículo, que impactou contra un poste do tendido eléctrico cando circulaba pola PO-350 ao seu paso por Tomiño.

Diso deu conta un particular ao 112 sobre as 7,15 horas, e a central de emerxencias informou os Bombeiros do Baixo Miño, ao 061, o GES da Guarda, Protección Civil e a Garda Civil de Tráfico.

Debido ao choque, que tivo lugar á altura da parroquia de Taborda, o poste e os cables caeron sobre a calzada e tamén se viu afectado un poste telefónico. A compañía eléctrica xa foi alertada para liquidar unha situación que resultaba "perigosa" para a circulación, segundo o 112.

Ademais, a última hora do venres, sobre as 23,40 horas, tivo lugar unha colisión entre dous coches en Lugo que deixou dous nenos feridos, aínda que o seu estado non reviste gravidade. O accidente tivo lugar na rúa Manuel María.

Tamén o venres pola noite, poucos minutos antes das 22,00 horas, tivo lugar un accidente en Sarria (Lugo). En concreto, un home tivo que ser excarcerado tras sufrir unha saída de vía e caer ao río "desde unha gran altura", tal e como informou o 112.