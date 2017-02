Tribunais.- A Audiencia da Coruña xulga o martes a un home por atropelar de forma intencionada a outro

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña celebrará o martes o xuízo contra un home acusado de atropelar de forma intencionada a un veciño co que acababa de ter unha discusión, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Segundo a Fiscalía, o acusado E.J.B., sen antecedentes penais, sobre as 19,30 horas do 23 de xullo de 2014, mantivo un forte enfrontamento co seu veciño M.S.L., sen que se chegara a saber "nin a razón da disputa, nin que existise un intercambio de golpes entre ambos".

Acto seguido, transcorridos escasos minutos, cando M.S. camiñaba pola beirarrúa en dirección Vilaboa, en Culleredo (A Coruña), conducindo o vehículo que usaba habitualmente "e coa evidente intención de acabar coa vida de M., acelerou o turismo, atravesou o carril de sentido contrario, subiuno á beirarrúa e atacou por detrás ao seu veciño".

O home caeu primeiro sobre o capó e logo foi proxectado cara ao chan, onde quedou inconsciente. O fiscal engade que "apresuradamente, o acusado fixo un xiro brusco co automóbil e, a gran velocidade, regresou á súa vivenda".

Mentres tanto, a vítima foi atendida de forma inmediata por varios veciños que se achaban preto do lugar dos feitos. O home tardou 50 días en curarse das lesións causadas.