Os ferroláns 'Klute' actuarán en Toledo, no sexto aniversario do Mosteiro de Cultura

Este sábado 18 de febreiro, a partir das 13,00 horas, a asociación o Mosteiro de Cultura celebra o seu VI Aniversario na sala The Crowd Funding de Toledo no que reunirán a oito grupos musicais e que contará cun mercadillo e varios DJ's que amenizarán a xornada ata a madrugada.

Segundo informa a Asociación nun comunicado remitido a Europa Press, un ano máis este evento se levará a cabo na capital rexional "nun ambiente inmellorable para celebrar que algo se move en subsolo español", sempre "en prol da música máis underground".

Con todo, os grupos que actuarán son os madrileños 'Camellos' que son catro novos "con ganas de esmorga" e "letras disparatadas" que tratan os problemas da mocidade "como unha festa constante". A eles únese 'Clara te canta', tamén desde Madrid, cuxo concerto é "algo digno de ver" para o Mosteiro de Cultura.

Este sábado tamén estarán na sala The Crowd Funding de Toledo o grupo de post-punk bailable procedente de Bilbao 'Los Cosméticos' que darán a coñecer os temas do seu novo álbum 'Danze, Zizek, Danze'; e 'FAVX', un trío de "punk ruidoso" de Madrid que conta nas súas filas entre outros con King Cayman.

'Klute' é outro dos grupos seleccionados polo Mosteiro de Cultura para actuar no seu VI Aniversario e que, segundo indica a Asociación, levan a cabo punk con reminiscencias americanas e veñen desde Ferrol para actuar por primeira vez en Toledo para pór a cidade "patas para arriba".

A eles únese a 'Moto de Fernan', un grupo de rock de Benidorm que para a asociación son "un dos nomes mellor valorados do rock and roll acelerado" que se fai en España; e 'Raw Paw', un trío punk da mesma cidade de Toledo que son habituais do circuíto madrileño.

O último dos grupos que estará a actuar no aniversario do Mosteiro de Cultura é 'Texxcoco', que a Asociación considera como unha das revelacións do pasado 2016 e que veñen de Canarias para presentar a súa última referencia 'Psychonaut' (Clifford Records).

A todo iso únese un ano máis un mercadillo para o que repiten Delia Records e La Negra, dúas tendas de discos de Madrid; e que este ano contará tamén con 'BUZZ Guitars', guitarras feitas a man desde Benidorm.