O Porto da Coruña inicia o ano cun incremento do 21% nos seus tráficos, por encima de 1,28 millóns de toneladas

O Porto da Coruña iniciou o ano 2017 cun incremento do 21,28 por cento nos seus tráficos con respecto ao mes de xaneiro do exercicio anterior. Así, o movemento de mercadorías superou os 1,28 millóns de toneladas.

Diso deu conta a autoridade portuaria a través dun comunicado, no que detallou que os graneis líquidos aumentaron un 57,3 por cento, ata as 860.000 toneladas.

Pola súa banda, a mercadoría xeral, que xera "un gran valor engadido en canto a facturación", creceu un 13,4 por cento, con máis de 72.000 toneladas movidas.

Atendendo á pesca, o saldo positivo elévase ao 42 por cento, con 2.119 toneladas en capturas ao longo do mes de xaneiro. Este sector, como comentou o porto, xera máis de 10.000 postos de traballo na cidade herculina.

CRUCEIROS

Adicionalmente, os cruceiros tamén mostraron un bo comportamento, cun 77,75 por cento de incremento e un total de 6.671 pasaxeiros.

No total do ano, o porto espera máis de 170.000 cruceristas e máis de 120 escalas, co que se situará "á cabeza" das dársenas da cornixa cántabro-atlántica tanto en atracadas como en viaxeiros.

PORTO EXTERIOR

En canto ao porto exterior, os seus tráficos tamén experimentaron unha subida, no seu caso do 15 por cento e ata as 136.000 toneladas.

Actualmente, Punta Langosteira, segundo o comunicado, concentra o 40 por cento dos graneis sólidos que se moven no porto.

Precisamente os graneis sólidos presentaron unha baixada no mes de xaneiro no porto coruñés, que se atribúe ao descenso na importación do carbón.