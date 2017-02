O alcalde compostelán, Martiño Noriega, celebrou a aprobación este sábado dos orzamentos municipais para 2017 que, na súa opinión, demostrou a "vontade de diálogo" do goberno para realizar unhas contas "de cidade" que reflicten "a soidade do PP nese relato".

Ao termo do pleno extraordinario que deu luz verde aos orzamentos grazas aos votos favorables de Compostela Aberta e BNG e a abstención do PSOE, o rexedor santiagués ha indicado que este sábado "é un día importante", xa que as contas quedaron aprobadas a través de "un amplo consenso".

Para Martiño Noriega, o proceso de negociación dos orzamentos que se materializou co apoio activo de BNG e a abstención do grupo socialista demostra "a vontade de diálogo" por parte do goberno local de Compostela Aberta por realizar unhas contas "de cidade" que reflicten "a soidade do PP" neste "relato de cidade".

Así, tras lembrar que os de Santiago son os primeiros orzamentos municipais de 2017 aprobados nunha cidade gobernada polas mareas e "a terceira" de todo o conxunto de Galicia, o rexedor apuntou que este ano levou a cabo un proceso de diálogo cos grupos da oposición "de forma máis intensa" para facer "un relato común onde todo o mundo póidase sentir reflectido".

O "POLIAMOR" E OS "CELOS" DO PP

Cuestionado sobre a afirmación durante o pleno do portavoz do BNG en Santiago, Rubén Cela, na que indicaba que Compostela Aberta "ten sorte de ter a oposición que ten"; Martiño Noriega respondeu que "non", que esa realidade "teñen un envés", xa que tamén os demais grupos teñen "sorte" de ter enfronte ao "goberno que teñen". "Isto é como o amor, que nunca é unilateral. Sempre hai poliamor e a varias bandas", ironizou.

"Espero que a posición de soidade do PP, que se desmarca do relato de cidade que é maioritario, non teña que ver cun ataque de celos", declarou, para logo mostrar a súa esperanza en que "todo quede nunha posición partidaria". "Vin sobrevoar os celos, iso é pouco profesional", ironizou de novo.