Arrinca a campaña escolar de esquí da Deputación con 100 nenos da Coruña e Ferrolterra

Un total de 100 nenos da Coruña e Ferrolterra arrincan o domingo a campaña escolar de esquí da Deputación, na que participarán medio centenar de rapaces de entre 10 e 14 anos.

Na primeira quenda irán escolares de 14 municipios, que gozarán de cinco días na estación de Leitariegos, en León.

As viaxes inclúen o transporte, a estancia, as actividades con monitores, o seguro, o aluguer do material, o acceso a remontes e os cursos.

Así, poderán asistir a clases de esquí, gozar de actividades nocturnas e concursos e protagonizar unha festa de benvida.